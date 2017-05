Obama visita il Cenacolo con Franceschini

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Visita al Cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano per Barack Obama insieme al ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini. L'ex presidente degli Stati Uniti prima di trasferirsi alla Fiera di Rho per partecipare al summit di Seeds&Chips sulla food innovation intende visitare a Santa Maria delle Grazie il celebre affresco di Leonardo. Ad attendere il suo arrivo sul piazzale della Basilica il ministro Franceschini, che lo accompagna nella visita. "Obama ha sempre detto che ama l'Italia. L'ha visitata diverse volte. L'ultima volta l'ho accolto al Colosseo ed è stato bello vedere nei suoi occhi lo stupore e l'ammirazione che noi italiani non siamo più capaci di vedere. La sua richiesta di vedere il Cenacolo è segno di una persona di cultura che ama la bellezza e che ama l'Italia", ha detto Franceschini.