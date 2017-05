M5s: Grillo, dagli all'untore, aizzano isteria contro di noi

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Oggi gli untori additati al pubblico ludibrio dai mass media, nella speranza di aizzare un'isteria popolare d'altri tempi, sono gli esponenti del MoVimento 5 Stelle: io, i nostri portavoce, i nostri sindaci, i nostri attivisti, i nostri elettori. La propaganda di regime, in preparazione alle elezioni politiche, ha fatto un salto di qualità". Così Beppe Grillo, sul suo Blog, ricordando la "colonna infame" e la storia dei due milanesi arrestati, torturati e uccisi perché additati appunto come "untori". Il leader del M5s sottolinea che di fronte ad "accuse false, supportate solo da bufale diffuse ad arte dai media e dai partiti noi non possiamo difenderci, non abbiamo tempo da perdere".