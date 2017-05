Sisma Emilia: Gentiloni in visita a Crevalcore

(ANSA) - CREVALCORE (BOLOGNA), 9 MAG - A cinque anni dal sisma del maggio del 2012 che colpì l'Emilia il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, è giunto a Crevalcore, uno dei paesi del Bolognese raggiunto dalle scosse del terremoto. Il premier, come primo appuntamento, si è intrattenuto nella sede della Magneti Marelli dove ha incontrato il management. L'impianto che occupa un'area di 30 mila metri quadrati e conta su 300 dipendenti è dedicata alla produzione di componenti per auto. Nel maggio del 2012, la struttura era stata fortemente compromessa ma in soli sei mesi di lavoro l'azienda era riuscita a completare le operazioni di ricostruzione. Allora vennero stanziati 3,4 milioni di euro dal commissario per la ricostruzione e 1,8 milioni da parte dell'assicurazione dell'azienda.(ANSA).