(ANSA) - PARIGI, 9 MAG - "L'Italia è un grande Paese, la terza economia della zona euro, è un Paese indispensabile alla zona euro, è un Paese che ha conosciuto una crescita non troppo debole e che prosegue le riforme. Conto fondamentalmente su un impegno pro-europeo dell'Italia oggi, domani e dopo le elezioni": il commissario Ue, Pierre Moscovici, in occasione di un incontro con la stampa a Parigi, ha risposto così a chi chiedeva se fosse preoccupato per l'ipotesi di una vittoria degli euroscettici del M5S.