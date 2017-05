Moscovici plaude a vittoria Macron, festa per l'Europa

(ANSA) - PARIGI, 9 MAG - "La stragrande maggioranza dei francesi ha respinto un progetto anti-europeo di Marine le Pen e ha scelto un fervente europeista". La vittoria di Emmanuel Macron all'Eliseo "è una festa per l'Europa. Oggi la festa dell'Europa viene dalla Francia": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Pierre Moscovici, parlando alla stampa a Parigi in occasione delle celebrazioni del 9 maggio. La vittoria di Macron "è una buona notizia per la Francia. E' la vittoria dei valori universali, libertà, eguaglianza, fraternità, contro il disfattismo, il nazionalismo la xenofobia del Front National e di Marine Le Pen. E' la vittoria di una forma di ottimismo" sulla paura". Macron ha vinto su "intuizioni giuste", ha "avuto ragione", anche se "non penso che la distinzione destra/sinistra sia destinata a sparire".