(ANSA) - ROMA, 9 MAG - - "E' questione di streaming, questa la trasparenza per i 5 stelle è questione di streaming. Oggi con la diffusione dell'audio del grillino Cottone sappiamo cosa intendono i 5 stelle per trasparente confronto democratico interno. Dossieraggio, veleni, coltellate alle spalle, fango e monnezza, in senso figurato e non, sono il biglietto da visita dei Grillini. Oramai uno non si fida più di nessuno, si registrano, se ne fanno di ogni colore. E sì Beppe sono proprio ragazzi meravigliosi, di un partito sano e trasparente. Sul contenuto dell'audio poi aspettiamo spiegazioni". Lo dice l'esponente del Pd Davide Ermini.