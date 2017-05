(ANSA) - MOSCA, 9 MAG - Il ministero della Difesa russo smentisce la notizia dell'esecuzione di un militare russo in Siria da parte dei tagliagole dell'Isis: lo riferisce la Tass. "Tutti i militari delle forze armate della missione russa in Siria sono vivi, in salute ed eseguono i compiti di lotta al terrorismo internazionale nelle loro unità. Condanniamo - dichiara il ministero della Difesa russo - le azioni dei singoli media, che regolarmente ripetono le informazioni false lanciate dai gruppi terroristici internazionali".