(ANSA) - SEUL, 9 MAG - Una vittoria frutto "del disperato desiderio della gente di un cambiamento di governo. Faremo tutto il possibile per aiutare a realizzare questa aspirazione e credo che questa sia stata la spinta primaria della nostra vittoria": è il commento di Moon Jae-in, il candidato del partito Democratico dato da tutti gli exit poll come vincitore alle elezioni presidenziali sudcoreane. Moon, accantonando ogni prudenza, ha parlato ai sostenitori in festa nel quartiere generale di Seul, in un discorso trasmesso in diretta dalle tv locali.