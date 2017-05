(ANSA) - PARIGI, 9 MAG - Tre escursionisti sono morti questa mattina travolti da una valanga a Bonneval-sur-Arc, in Savoia, non lontano dalla frontiera italiana. Si tratterebbe di due uomini e una donna, di cui una guida, riporta il sito di Bfm tv. I corpi sono stati recuperati, le ricerche sono terminate. Il sindaco di Bonneval-sur-Arc Gabriel Blanc ha dichiarato: "Sappiamo per certo che erano in tre".