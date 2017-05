Battezzata neonata con grave patologia in ospedale Trapani

(ANSA) - PALERMO, 9 MAG - Da sei mesi è stata "adottata de facto" da medici e infermieri del presidio ospedaliero Sant'Antonio Abate di Trapani. Ed ora la neonata - non accettata dai genitori dopo il parto per la sua grave patologia genetica - è stata anche battezzata nell'unità operativa di Neonatologia e Utin del nosocomio trapanese. Ha officiato, domenica scorsa, la cerimonia padre Antonio Peraino, cappellano ospedaliero, alla presenza del direttore di presidio Francesco Giurlanda. Tutto il personale che ha in cura la neonata al reparto, diretto Carlo Borruso, ha organizzato un piccolo festeggiamento. "Adesso, dopo il battesimo - ha detto Giurlanda - guardandola, sembra anche più serena. Per chi crede, come me, è un fatto toccante". La piccola Anna, questo il nome della bimba, è in stato di adottabilità, e in attesa che i servizi sociali, su segnalazione del tribunale dei minori, le trovino una struttura dove accoglierla.