Usa: Trump allenta norme Obama per pasti più sani a scuola

(ANSA) - WASHINGTON, 9 MAG - Obama parla a Milano dell' importanza di un'alimentazione sana, Trump gli va contro anche su questo, smantellando il programma promosso dall'ex first lady Michelle per garantire cibi più salutari nelle scuole per combattere l'obesità (in Usa è obeso un bambino su cinque). Il nuovo ministro dell'agricoltura Sonny Perdue ha allentato nei giorni scorsi gli standard nutrizionali per i pasti degli studenti, posticipando la riduzione del sodio (che doveva passare quest'anno da 1.400 a 1.080 mg), riducendo i cereali integrali e autorizzando il ritorno del latte dolcificato e aromatizzato. Nel 2010 Michelle aveva lanciato un programma che concedeva finanziamenti federali per pasti con meno calorie, sodio e grassi saturi e più frutta, verdura e cereali integrali. Ma per Perdue, alcuni standard sono andati troppo oltre e i suoi cambiamenti garantiranno alle scuole "maggiore flessibilità", come chiesto dal lobbying della School Nutrition Association, che rappresenta l'industria fornitrice di cibo alle scuole.