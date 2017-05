(ANSA) - TORINO, 9 MAG - Il Tar del Piemonte ha sospeso il concorso per l'assunzione di infermieri indetta da Città della Salute di Torino, Mauriziano, Asl Unica Città di Torino e Asl Torino5. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da 19 candidati esclusi dopo la preselezione avvenuta suddividendo i candidati in tre gruppi. Nel ricorso si asserisce che, a seguito del presunto comportamento illecito di alcuni candidati dei primi gruppi, che avrebbero pubblicato sui social network i questionari, i candidati successivi sarebbero venuti a conoscenza di alcune domande. L'Azienda Città della Salute, scusandosi per il disagio, sta accertando eventuali responsabilità e prenderà, nel caso, immediati provvedimenti.(ANSA).