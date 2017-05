Evacuato campo migranti a nord di Parigi

(ANSA) - PARIGI, 9 MAG - Più di mille migranti provenienti dall'Afghanistan e dal Sudan, accampati da diverse settimane per strada in modo illecito a porte de la Chapelle nel nord di Parigi, sono stati evacuati questa mattina da 350 poliziotti e un centinaio di persone impiegate del Comune di Parigi e di Ong. Circa 1.400 migranti si erano accampati da settimane a poca distanza dal centro di prima accoglienza per migranti di Parigi in condizioni di "rischi importanti per la sicurezza e la salute sia degli occupanti che degli abitanti del quartiere", hanno dichiarato le prefetture della Polizia e della regione parigina in un comunicato comune. Altro fattore che preoccupava, la forte tensione esistente tra gruppi di afghani e sudanesi che a metà aprile era sfociata in una violenta rissa notturna. Si dice anche che a tutti "verrà proposta una soluzione provvisoria di accoglienza nella regione parigina" per poi "beneficiare di una proposta di orientamento verso un dispositivo di accoglienza adatto alla loro situazione".