De Bortoli, Boschi chiese a Ghizzoni acquisto Banca Etruria

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "L'allora ministra delle Riforme Maria Elena Boschi chiese all'Ad di Unicredit Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all'ad di una banca quotata. Ghizzoni, comunque, incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere". E' quanto scrive l'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli nel suo libro 'Poteri Forti'. "Non ho mai chiesto all'ex AD di Unicredit, Ghizzoni, né ad altri, di acquistare Banca Etruria. Ho incontrato Ghizzoni come tante altre personalità del mondo economico e del lavoro ma non ho mai avanzato una richiesta di questo genere", ha ribattuto la sottosegretaria Maria Elena Boschi aggiungendo di aver affidato "la pratica ai legali per tutelare il mio nome e il mio onore". "Unicredit non ha subito pressioni politiche per l'esame di dossier bancari compreso quello di Banca Etruria", ha appreso l'ANSA da fonti vicine alla banca.