(ANSA) - PADOVA, 9 MAG - Sergio Giordani, il candidato sindaco del centrosinistra a Padova colpito da un'ischemia cerebrale la scorsa settimana, è fuori pericolo. "Non è più in prognosi riservata. Si conclude quindi la prima fase della cura ed inizia il periodo della riabilitazione che consoliderà i progressi sin qui ottenuti fino alla completa normalità" ha riferito questa sera il suo medico, Stefano Bellon. Il medico, a nome della famiglia dell'imprenditore, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento "a tutti gli operatori delle professioni sanitarie dell' azienda ospedaliera di Padova, che con dedizione e professionalità si sono prodigati per questo straordinario risultato corale".