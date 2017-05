Macron, 'l'Europa si rimetta in cammino'

(ANSA) - PARIGI, 9 MAG - E' tempo di "rifondare l'Europa, di andare più lontano": lo dice il presidente eletto della Francia, Emmanuel Macron, in un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Twitter in occasione delle celebrazioni per il 9 maggio. "Voglio che l'Europa sia degna delle promesse di ieri per realizzare le promesse di domani". E ancora: "Oggi è il 9 maggio 2017, non un giorno qualsiasi: 67 anni fa, il 9 maggio 1950, Robert Schuman qui a Parigi proponeva all'Europa un progetto che molti consideravano folle, inappropriato, irraggiungibile" e che si è invece rivelato "un progetto essenziale, che ha cambiato le nostre vite mantenendo la sua promessa di pace, libertà, prosperità". "Non sarò un presidente seduto - aggiunge ancora il presidente eletto nel videomessaggio - Sarò un presidente della Repubblica francese che vuole che l'Europa di oggi e di domani possa rimettersi in cammino, che sia degna delle promesse di ieri per realizzare le promesse di domani".