Usa: McCain 'deluso' da Trump,commissione speciale su Russia

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - La decisione di Donald Trump di licenziare James Comey dalla guida dell'Fbi solleva critiche anche fra i repubblicani. Il senatore John McCain si dice ''deluso'' dal presidente americano e chiede una commissione speciale per le indagini sul Russiagate. Il licenziamento di Comey in questo momento sollevera' dubbi, ammette il senatore Bob Corker, precisando che l'indagine sul Russiagate deve essere libera da qualsiasi interferenza.