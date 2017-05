Migranti: arresti trafficanti a Bari,Catania e Salerno

(ANSA) - BARI, 10 MAG - La polizia di Bari, coordinata dalla Dda, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di presunti trafficanti di uomini a Bari, Catania e Salerno a carico di cittadini somali. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla permanenza illegale di clandestini in Italia ed al successivo ingresso in Paesi esteri, favoreggiamento di immigrazione clandestina a scopo di lucro, uso di documentazione falsa, corruzione di incaricato di pubblico servizio e falso ideologico in atto pubblico. Dalle indagini sarebbe emerso inoltre che attraverso Facebook e altri social network alcuni componenti della presunta organizzazione criminale che trafficava in migranti,avrebbe avuto contatti con soggetti ritenuti filo-jihadisti, vicini al gruppo terroristico somalo Al Shabaab.