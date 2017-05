Francia: Melenchon, 'non dare pieni poteri a Macron'

(ANSA) - PARIGI, 10 MAG - Sconfitto al primo turno delle presidenziali, il leader della gauche radicale della "France Insoumise", Jean-Luc Melenchon, chiede unità alle legislative per "non dare i pieni poteri a Macron". Criticando il "simbolo monarchico" dei festeggiamenti per l'elezione al Louvre, Melenchon - su BFM-TV - fa "gli auguri" a Macron ma promette di "combatterlo implacabilmente".