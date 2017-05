Telefonata Erdogan-May, confronto su Siria e Cipro

(ANSA) - ISTANBUL, 10 MAG - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto ieri sera una conversazione telefonica con la premier britannica Theresa May. Lo riferiscono fonti di Ankara, secondo cui i due leader hanno discusso della situazione in Siria e dei colloqui per la riunificazione di Cipro, oltre che dei rapporti bilaterali, anche alla luce delle nuove prospettive aperte dalla Brexit. Erdogan e May si incontreranno di persona al summit Nato del 25 maggio a Bruxelles.