Renzi, sui rifiuti nessuna polemica, in piazza per pulire

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Le #magliettegialle domenica in piazza per Roma. Nessuna polemica, solo pulizia". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Matteo Renzi. "Questo ve lo ricordavate?", aggiunge, pubblicando uno spot istituzionale "Roma pulita" girato nel 1983 con i calciatori della Roma campione d'Italia, per sensibilizzare alla pulizia della città. Il leader Pd ha anche ritwittato un messaggio diretto al Campidoglio dal presidente della Regione Nicola Zingaretti sul tema dello smaltimento rifiuti: "Aiuteremo la città come sempre, ad ora non c'è nessuna proposta", scrive Zingaretti.