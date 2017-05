Germania, operazione anti-Isis in diversi Laender

(ANSA) - BERLINO, 10 MAG - Un'operazione antiterrorismo viene eseguita in queste ore in diversi Laender della Germania, su mandato della procura generale tedesca. Lo riferisce la stessa procura. Le regioni coinvolte sono Sassonia, Sachsen-Anhalt, Baviera e il Land di Berlino. Nel mirino degli inquirenti, fra l'altro, gli appartamenti di due persone sospettate di far parte dell'Isis, e di un terzo che si ritiene abbia sostenuto l'organizzazione terroristica.