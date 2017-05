Austria: dimissioni vice cancelliere Mitterlehner

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAG - Si è dimesso il vice cancelliere austriaco e segretario del partito popolare Oevp, Reinhold Mitterlehner. "Ora basta", ha detto Mitterlehner in una conferenza stampa, definendo "paradossale il doppio ruolo di forza di governo e di opposizione", nel quale si troverebbe il suo partito. "Non sono qui come fermata a richiesta, in attesa di un successore", ha aggiunto Mitterlehner, in palese riferimento al suo collega di partito e ministro degli esteri Sebastian Kurz.