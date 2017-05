Neonata abbandonata: autopsia rimandata ai prossimi giorni

(ANSA) - TRIESTE, 10 MAG - L'autopsia sul corpo della neonata abbandonata a Trieste domenica scorsa è stata rimandata ai prossimi giorni. Lo ha comunicato il medico legale e perito del Tribunale di Trieste, Fulvio Costantinides, che ha ricevuto oggi l'incarico dal Pm. Lo scopo è quello di concordare una data con tutti i consulenti della difesa della giovane mamma, indagata per omicidio. Come spiegato nei giorni scorsi dalla Procura per i Minori di Trieste, l'esame autoptico è indispensabile per stabilire con precisione la dinamica e le cause della morte della bambina. (ANSA).