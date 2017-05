Martina, domenica Pd in strada per pulire la Capitale

(ANSA) - ROMA, 10 MAG "Domenica prossima il Partito Democratico scende in strada con le sue 'magliette gialle' per pulire la città di Roma, insieme. Con i circoli e tanti volontari nelle strade e in diverse piazze della città per ripulirla dal degrado e dai rifiuti da cui è soffocata da troppi mesi. Fare politica significa, innanzitutto, prendersi cura della comunità. Ed è proprio questo che vogliamo fare: prenderci cura di Roma rispondendo con un impegno concreto all'inerzia assoluta dell'amministrazione della Giunta Capitolina. Roma non può assistere inerme allo stato d'abbandono in cui versa e i pretesti che arrivano in queste ore dal Campidoglio sono disarmanti. Dimostrano sempre di più l'inadeguatezza di chi oggi dovrebbe governare la città e invece non lo fa. Rispondiamo a un bisogno che riguarda i cittadini con una azione concreta e utile. Rimboccandoci le maniche. Per farlo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti". Così il vice segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, in un post su Facebook.