Banche: M5s, via la delega alla Boschi e inchiesta

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Come capogruppo M5s dico che le prime cose che chiederemo saranno l'immediata calendarizzazione per dare via alla Commissione di inchiesta sulle banche. Poi chiederemo l'informativa urgente a Gentiloni: chiediamo che siano levate le deleghe a Boschi. Si tratta di una vera e propria sfiducia che chiediamo tramite il governo". Lo dice il capogruppo M5s alla Camera, Roberto Fico, che aggiunge: "possiamo iniziare un ciclo di audizioni e sentire Ghizzoni, Boschi e un pericoloso rivoluzionario come De Bortoli".