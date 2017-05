Con il canone in bolletta, spuntano 5,5 milioni di abbonati in più

Con la riscossione del canone tv in bolletta gli abbonamenti alla Rai sono aumentati di 5,5 milioni in un anno. A dirlo in audizione alla commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria il direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi ricordando che il gettito 2016 si è attestato a 2,1 miliardi. Gli abbonati sono passati dai 16,5 milioni del 2015 ai 22 milioni del 2016.

"Pagare meno, pagare tutti: si può fare. Noi lo abbiamo fatto. Lo dimostra - in piccolo - la vicenda del canone Rai. Costava 113?. Ma molti facevano i furbi. Il Governo dei #millegiorni ha messo una regola semplice: ha costretto tutti a pagare. Ma abbiamo abbassato il costo da 113? a 100? e adesso 90?. Più del 20% di riduzione. Lotta all'evasione per abbassare le tasse agli onesti". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi.