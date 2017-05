Kosovo: cade governo, possibili elezioni anticipate

(ANSAmed)- PRISTINA, 10 MAG - Il parlamento kosovaro ha votato la sfiducia al governo di Isa Mustafa. Si apre dunque la possibilità di elezioni anticipate. La sfiducia è stata approvata con 73 voti a favore, 34 contrari e 3 astenuti, presenti in aula 115 deputati. Elezioni parlamentari anticipate potrebbero essere organizzate entro 30 o 45 giorni e la data sarà decisa nei prossimi giorni. La mozione di sfiducia proposta dai gruppi parlamentari Iniziativa per il Kosovo, Alleanza per il Futuro del Kosovo e Movimento Autodeterminazione (sostenuta da 42 parlamentari) è stata appoggiata dal Partito Democratico del Kosovo, partner di coalizione al potere con la Lega democratica del Kosovo.