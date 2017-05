Roma:Regione,nessuna richiesta impianto da Campidoglio

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Ribadiamo che nessuna richiesta di autorizzazione per nuovi impianti è arrivata dal Campidoglio alla Regione Lazio. Qualcuno spieghi a quali impianti il sindaco Virginia Raggi si riferisce". Lo comunica in una nota la Regione Lazio riferendosi alla polemica in atto sulla gestione dei rifiuti.