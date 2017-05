Rogo Pomezia, Asl Rm 6 a sindaco: "Bonifica sito da amianto"

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "La Asl RM 6 ha inviato al sindaco di Pomezia, a seguito della scoperta della presenza di fibre di amianto nelle lastre di copertura dei capannoni dello stabilimento di Pomezia, una lettera in cui chiede di disporre con urgenza la tempestiva rimozione in sicurezza dei materiali presenti e la bonifica del sito, nel rispetto della normativa vigente a tutela della salute pubblica previa autorizzazione della Procura della Repubblica di Velletri". Così in una nota la Asl Roma 6 sulla questione dell'incendio alla Eco-X. "I risultati degli accertamenti con le micro fotografie non confermano una significativa dispersione di fibre di amianto all'interno dello stabilimento", comunica la Regione Lazio riportando i dati del Centro di riferimento Regionale Amianto (Crra) comunicato alla Asl Rm6. I dati si riferiscono agli accertamenti sulla possibile aero-dispersione di fibre di amianto a seguito del danneggiamento per incendio delle coperture in cemento-amianto dei capannoni.