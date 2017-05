Usa-Russia: incontro Lavrov-Tillerson

(ANSA) - WASHINGTON, 10 MAG - Il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov è stato ricevuto dal collega americano Rex Tillerson al dipartimento di Stato Usa per un bilaterale che precede di un paio d'ore l'incontro con Donald Trump alla Casa Bianca, il primo del presidente con un alto responsabile russo. In agenda, secondo i media, la Siria ma anche l'Ucraina, la lotta al terrorismo ed altri dossier di attualità, nonchè la discussione di un possibile incontro tra Trump e Putin. La visita di Lavrov, che era stato in Usa l'ultima volta nell'agosto del 2013, cade all'indomani del siluramento del direttore dell'Fbi James Comey, che stava indagando sul Russia-Gate.