Kashmir: assassinato ufficiale indiano

(ANSA) - NEW DELHI, 10 MAG - Un ufficiale dell'esercito indiano è stato sequestrato ed ucciso da miliziani combattenti nello Stato di Jammu & Kashmir dove si era recato per partecipare ai festeggiamenti per un matrimonio. Il tenente Umer Fayaz è stato rapito la notte scorsa da un commando di cinque o sei uomini armati dalla casa di suoi parenti nel distretto di Shopian. Il suo corpo crivellato di colpi, ha poi reso noto un ufficiale di polizia, è stato rinvenuto oggi nell'area di Harmain. Dallo scorso luglio, quando fu ucciso un giovane comandante di un movimento separatista, il distretto di Shopian è teatro di manifestazioni e scontri fra le forze di sicurezza indiane e gruppi di dimostranti che hanno causato centinaia di morti e feriti.