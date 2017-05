Usa: dem chiedono procuratore speciale su russiagate

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Il leader dei democratici al Senato americano, Charles Schumer, intervenendo in aula sul licenziamento del numero uno dell'Fbi, James Comey, ha chiesto che le indagini sul Russiagate siano affidate a un procuratore speciale. In queste ore sono molte le richieste bipartisan in Congresso anche di istituire una commissione speciale. I repubblicani però fanno subito muro contro qualsiasi nuova indagine sulle interferenze russe nelle presidenziali americane, come chiesto dai Democratici. Mitch McConnell, leader della maggioranza del Grand Old party al Senato, ha detto che i repubblicani non sosterranno alcuna richiesta in questo senso, spiegando che una nuova inchiesta servirebbe solo ad ostacolate quelle gia' in corso.