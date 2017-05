Yemen: si aggrava l'epidemia di colera

(ANSAmed) - BEIRUT, 10 MAG - Si aggrava nello Yemen sconvolto da una guerra che dura da oltre due anni, l'epidemia di colera e diarrea acuta scoppiata nell'ottobre scorso. A partire dal 30 marzo, cioè in meno di un mese e mezzo, sono 780 i casi registrati, secondo Medici senza Frontiere (Msf) che lancia un allarme per potenziare l'assistenza internazionale al dissestato sistema sanitario del Paese. Per far fronte a questa emergenza, Msf ha aperto centri per il trattamento del colera all'interno di cinque ospedali e sta sostenendo altre strutture gestite dalle autorità sanitarie locali, dove si sono presentati centinaia di pazienti. Le autorità locali hanno segnalato anche 310 casi nella capitale Sanaa. Dal marzo del 2015 molti ospedali hanno smesso di funzionare a causa del conflitto e per milioni di persone l'accesso alle cure è diventato estremamente difficile. "Siamo preoccupati che l'epidemia continui a diffondersi e vada fuori controllo", ha detto Shinjiro Murata, capo missione di Msf in Yemen.