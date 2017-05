Appalti, sospesi dirigente e funzionario Comune

(ANSA) - TERNI, 10 MAG - Due ordinanze di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dal pubblico ufficio, per sei mesi, sono state notificate da guardia di finanza e polizia a Renato Pierdonati e Federico Nannurelli, dirigente e funzionario dell'Ufficio dei lavori pubblici-Gestione del territorio del Comune di Terni. I provvedimenti sono stati emessi dal gip nell'ambito dell'inchiesta Spada. Lo stesso procedimento, condotto da guardia di finanza e polizia, per il quale il 2 maggio è stato messo agli arresti domiciliari il sindaco Leopoldo Di Girolamo per presunte irregolarità nell'affidamento di appalti comunali ad alcune cooperative locali. L'indagine Spada vede indagate in totale 27 persone, tra cui il sindaco Di Girolamo e l'assessore ai Lavori pubblici, Stefano Bucari, anche lui inizialmente ai domiciliari e ora interdetto dall'attività amministrativa. Entrambi hanno presentato ricorso al tribunale del riesame.