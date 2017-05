Premio Principessa Asturie ai Les Luthiers

(ANSA) - MADRID, 10 MAG - Il gruppo di umoristi argentini Les Luthiers ha vinto oggi il Premio Principessa delle Asturie 2017 nella sezione comunicazione e cultura. Les Luthiers sono stati preferiti nella selezione finale della giuria del più prestigioso premio spagnolo al direttore di The Washington Post, Martin Baron, e al filosofo messicano Miguel Leon Portilla. Il gruppo di Buenos Aires è stato premiato in particolare in quanto è uno dei "principali comunicatori della cultura iberoamericana nel campo della creazione artistica e dell'humor".