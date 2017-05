Usa: dopo Hollywood star Dwayne Johnson vuole Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Dwayne Johnson, la star di Hollywood conosciuta come 'The Rock', non esclude di scendere in campo in politica e correre per la Casa Bianca. In un'intervista GQ, Johnson afferma che una sua corsa per la presidenza e' una "vera possibilità", ma non si sbilancia sullo schieramento. Johnson lo scorso anno aveva rifiutato di scendere in campo per Donald Trump o Hillary Clinton, prendendo le distanze nel tentativo di non influenzare l'opinione pubblica. Con Johnson si allunga la lista di personalità e celebrità che non escludono di correre per la Casa Bianca. Fra queste Oprah Winfrey, l'ex amministratore delegato di Starbucks Howard Schultz ma anche, secondo indiscrezioni, il numero uno di Walt Disney, Rob Iger.