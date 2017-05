Droga: 27 arrestati, banda operava fra Monza e Milano

(ANSA)- MONZA, 11 MAG - Ventisette persone sono state arrestate dalla polizia, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, per traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, rapine ed estorsioni, possesso illegale di armi e tentato omicidio, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Monza e svolta in collaborazione con il Reparto prevenzione crimine Lombardia e le Questure di Milano, Bergamo, Mantova, Asti e Messina. Sono state utilizzate unità cinofile. Fra gli arrestati italiani, albanesi e nordafricani, 23 in carcere e quattro ai domiciliari, ritenuti parte di una organizzazione operante nelle province di Monza e Milano. Le indagini, avviate nel 2015, sono partite dall'accoltellamento di un uomo in locale pubblico di Monza.