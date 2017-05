Sassi da cavalcavia, 5 minori denunciati

(ANSA) - LAMPORECCHIO (PISTOIA), 11 MAG - Cinque ragazzini, tutti di età compresa tra i 14 e i 15 anni, sono stati denunciati dai carabinieri alla procura dei minori per lancio di oggetti da un cavalcavia pedonale. I militari erano stati chiamati nella tarda serata di sabato scorso da una automobilista in transito a Lamporecchio (Pistoia), la cui auto era stata colpita da un piccolo oggetto, probabilmente un sasso o una pigna. I ragazzi sono stati subito individuati da una pattuglia intervenuta sul posto. La vettura non presentava evidenti danni e la donna si è riservata di sporgere querela. Ma il lancio di oggetti su mezzi in transito è un reato perseguibile d'ufficio e i cinque, tutti studenti di 14 e 15 anni residenti a Lamporecchio e a Larciano, sono stati denunciati per attentato alla sicurezza dei trasporti e lancio pericoloso di cose.