++ Alpinismo:è italiana prima coppia su tutti Ottomila ++

(ANSA) - AOSTA, 11 MAG - L'alpinista tarvisiana Nives Meroi e il marito Romano Benet hanno raggiunto oggi alle 9 locali la vetta dell'Annapurna (8.091 metri), in Nepal, diventando la prima coppia ad aver scalato assieme tutti i 14 Ottomila della Terra. Lo ha comunicato all'ANSA Leila Meroi che è in contatto con la sorella. L'ascensione si è svolta, come per le precedenti, senza ossigeno supplementare e senza l'ausilio di portatori d'alta quota. I due scalatori sono impegnati ora nella discesa a valle. (ANSA).