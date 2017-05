(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il M5s si appresta a presentare una mozione alla Camera contro Pier Carlo Padoan, che sarà illustrata domani in una conferenza stampa: "Amministratori delle grandi partecipate di Stato imputati per gravi reati? E' possibile da quando il ministro dell'Economia ha cancellato la "clausola di onorabilità" della direttiva Saccomanni, relativa ai vertici delle aziende pubbliche. Così arriviamo al banchiere Alessandro Profumo designato quale Ad del colosso della difesa Leonardo-Finmeccanica. Un fatto che non può lasciare il M5S indifferente", si legge in una nota.