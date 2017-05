M5s: Forello, ricevuto appoggio incondizionato da movimento

(ANSA) - PALERMO, 11 MAG - "Sono molto dispiaciuto che siano state strumentalizzate a fini politici associazioni come Addiopizzo o la Fai, che hanno cambiato il contesto cittadino, combattendo la mafia e contribuendo all'arresto di mafiosi, interessando così la vita di centinaia di imprenditori che hanno fatto una scelta difficile, c'è ad esempio, chi vive sotto scorta". Lo ha detto il candidato sindaco del movimento M5s, Ugo Forello. "Ieri c'è stato un mostro sbattuto in prima pagina", ha proseguito Forello, facendo riferimento alle accuse di aver lucrato su associazione Addiopizzo fatte in una conversazione audio tra un membro dello staff della comunicazione alla Camera e alcuni deputati palermitani e poi diffusa in rete. "C'è stato un presunto accusatore che esprimeva valutazioni poi smentite da accertamenti successivi, per me - ha aggiunto - questa storia è chiusa. Forse altri candidati hanno qualcosa da nascondere". "Registro un'assoluta unità di intenti, ho ricevuto l'appoggio incondizionato e convinto di tutto il movimento".