Pa: assenteismo Ibc, Regione E-R licenzia un dipendente

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - La Regione Emilia-Romagna ha deciso di licenziare il dipendente dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna (Ibc) per il quale era stato aperto un procedimento disciplinare - con la sospensione dal servizio e dallo stipendio - subito dopo la messa in onda da parte di 'Striscia la notizia' del primo dei due servizi che denunciavano presunti casi di assenteismo, lo scorso 10 aprile. Con il licenziamento, l'ufficio disciplinare chiude il procedimento a carico del dipendente, che aveva ammesso le proprie responsabilità in merito alla mancata timbratura pur essendosi allontanato dalla sede dell'Istituto in orario di lavoro. La sanzione è stata decisa applicando per la prima volta il Decreto Madia, approvato dal Consiglio dei ministri a febbraio, che permette in tempi rapidi il licenziamento dei dipendenti della pubblica amministrazione che usano il badge per finti ingressi sul posto di lavoro per poi dedicarsi, fuori, a fatti personali. (ANSA).