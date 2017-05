M5s, Pd sceglie modello Verdini per L. elettorale

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il Pd butta la palla in tribuna con un sistema confusionario e adotta la proposta fatta a suo tempo da Verdini: usciremo da qui dicendo che il Pd ha fatto l'accordo con Verdini. Lo ha detto, a quanto si apprende, Danilo Toninelli in commissione Affari costituzionali alla Camera. Il deputato M5s ha criticato la linea Dem per un sistema misto proporzionale e maggioritario e ha affermato che con questa proposta, che costringerebbe a ridisegnare i collegi, il Pd dimostra di non volere le elezioni anticipate dopo l'estate.