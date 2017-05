Spagna: Congresso vota sfratto salma Franco da mausoleo

(ANSA) - MADRID, 11 MAG - Il Congresso dei deputati spagnolo si è pronunciato oggi per il trasferimento dei resti di Francisco Franco dal mausoleo del Valle de los Caidos, dove il dittatore è stato sepolto dopo la morte nel 1975, verso un cimitero privato. I deputati spagnoli hanno approvato una risoluzione non vincolante per il governo presentata dal partito socialista, con l'appoggio di Podemos e Ciudadanos e il voto contrario del Pp del premier Mariano Rajoy. Il parlamento di Madrid non si era mai pronunciato in questo senso dalla fine della dittatura.