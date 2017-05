Fincantieri: consegnato alla Marina sommergibile Romeo Romei

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 MAG - Consegnato oggi il sommergibile "Romeo Romei", il 102/o realizzato dallo stabilimento Fincantieri del Muggiano a La Spezia. Commissionato dalla direzione degli armamenti navali Navarm per la Marina Militare, è l'ultimo di una serie di quattro unità gemelle della classe Todaro U212A. Il sommergibile è realizzato in materiale amagnetico e dotato di moderne tecniche di silenziamento. Grazie alla tecnologia delle celle a combustibile l'energia elettrica viene prodotta tramite la reazione di ossigeno e idrogeno, garantendo un'autonomia in immersione superiore. Con una lunghezza fuori tutto di 55,9 metri, velocità in immersione oltre 16 nodi, disloca 1509 tonnellate e può ospitare un equipaggio di 27 persone. Nel luglio del 2016 fu consegnata alla Marina Militare, con la stessa tecnologia, l'unità gemella Pietro Venuti. Il programma è la prosecuzione di quello iniziato nel 1994 con il German Submarine Consortium per la costruzione di 6 unità per la Germania e 2 per l'Italia. (ANSA).