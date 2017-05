Kosovo: Thaci, elezioni anticipate 11 o 18 giugno

(ANSAmed) - PRISTINA, 11 MAG - Le elezioni politiche anticipate in Kosovo si terranno l'11 o il 18 giugno prossimo. E' quanto e' emerso da un incontro che il presidente Hashim Thaci ha avuto stamane a Pristina con i rappresentanti di tutte le forze politiche e delle principali istituzioni. Come riferiscono i media locali, la maggioranza dei partecipanti alla riunione si e' detta favorevole a votare l'11 giugno, e una decisione definitiva verra' presa nei prossimi giorni. Il voto anticipato e' la conseguenza della caduta del governo del premier Isa Mustafa, sfiduciato ieri in parlamento con una mozione presentata dalle opposizioni. Poco dopo il si' alla sfiducia, il presidente Thaci aveva decretato lo scioglimento del parlamento.