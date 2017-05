Francia: En Marche!, non opporremo candidati a Valls

(ANSA) - PARIGI, 11 MAG - "Non diamo l'investitura del nostro movimento a Manuel Valls ma non gli opporremo candidati nella sua circoscrizione": questa la soluzione trovata dai vertici di En Marche! per la richiesta di farsi eleggere con l'etichetta della maggioranza presidenziale da parte dell'ex primo ministro socialista. Lo ha annunciato il segretario generale de La Republique en Marche, Richard Ferrand, in una conferenza stampa.