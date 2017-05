Regioni: Tajani, più Italia a Bruxelles per Ue migliore

(ANSA) - BRUXELLES, 11 MAG - "Più Italia a Bruxelles significa avere un'Europa migliore". Ne è convinto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che, prima dell'inizio della plenaria del Comitato europeo delle regioni, ha incontrato la delegazione italiana, guidata dal sindaco di Catania Enzo Bianco, e della quale facevano parte, tra gli altri, la governatrice dell'Umbria Catiuscia Marini e il presidente del consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo. "Occorre essere più presenti a Bruxelles perché questa è una capitale dove si decidono anche i destini di 60 milioni di italiani", sottolinea Tajani, "non si tratta di fare una difesa nazionalistica ma di avere un'Europa equilibrata e bilanciata", "che non sia solo del Nord ma che guardi anche a Sud e affronti le grandi questioni" come "immigrazione, terrorismo e disoccupazione giovanile".