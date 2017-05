Poroshenko, a Strasburgo il 17/5 per abolizione visti con Ue

(ANSA) - MOSCA, 11 MAG - Il presidente ucraino Petro Poroshenko andrà a Strasburgo il 17 maggio per firmare l'accordo sul regime di viaggio senza visti fra Ucraina e UE. "Come abbiamo concordato con i nostri amici europei, l'atto legislativo pertinente sarà firmato in occasione di una cerimonia a Strasburgo il 17 maggio", ha detto Poroshenko citato da Interfax. "Questa potrebbe essere una delle visite più importanti effettuate nella mia capacità di presidente negli ultimi tre anni", ha dichiarato Poroshenko commentando la decisione dell'Ue di concedere l'esenzione dei visti per i cittadini ucraini.